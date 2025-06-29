В Пермском крае власти отремонтировали два моста

В Пермском крае в Березниковском муниципальном округе завершился ремонт двух мостов. По одному дорога проходит над рекой Сирья, по другому — над рекой Тазмер. Об этом сказано на сайте правительства Пермского края.
«Оба сооружения были построены более 50 лет назад. Конструкции и опоры износились, покрытия требовали полной замены. Ремонт мостов очень важен для жителей — это единственная дорога, которая связывает населенные пункты с Березниками и Усольем», — рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Уточняется, что ремонт мостов провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Контракт на работу был заключен в 2024 году с компанией «Техно-Таль». Подрядчик отремонтировал опоры, шкафные стенки, балки пролетного строения. Кроме этого, было заменено покрытие мостов, тротуарные плиты, перила и барьеры. Рабочие укрепили откосы и сделали водоотведение. Ремонт завершен, но мостам еще предстоит пройти приемку комиссии. В ее состав войдут представители профильных ведомств и компаний.
Оба моста расположены на автодороге Усолье — Сороковая. Это единственная дорога к деревням Сгорки, Большое Кузнецово, Релка, Пишмино, Кокуй, Игнашина, Трезубы, Гунина, Сороковая, Загижга, селу Щекино. Мост через реку Сирья длиной 30,8 метра находится у села Березовка, через реку Тазмер — длиной 6,8 метра — вблизи деревни Сгорки. Это железобетонные мосты с асфальтовым покрытием, по которым ежедневно движется транспорт к десятку деревень и сел, а также муниципальный маршрут № 734 «Сороковая — Площадь Ленина».
В администрации Березников подчеркнули, что по нацпроекту в 2024 году в округе уже были обновлены мосты через Пешковку и Изверь. В ближайшие годы планируется отремонтировать еще пять переправ. По данным минтранса Пермского края, в следующем году в регионе приведут в нормативное состояние 35 мостов и путепроводов. Контракты заключают сразу на два года по поручению губернатора, что позволяет ускорять сроки ремонта объектов.
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