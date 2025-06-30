ВС РФ применили новейшие дроны для поражения целей в Одессе

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«Герани» атаковали военные объекты ВСУ в Харькове
«Герани» атаковали военные объекты ВСУ в Харькове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по целям в Одессе. Как передает издание «Военное обозрение», предположительно, в атаке впервые были задействованы новейшие российские беспилотники «Герань-3» с турбореактивным двигателем. Также сообщается о взрывах в Харькове.

«Объекты в Харькове и Одессе атаковали новейшие российские реактивные дроны „Герань-3“», — сообщает издание. По информации из открытых источников, на местах падения зафиксированы обломки, предположительно принадлежащие дронам новой модификации. Официального подтверждения от Министерства обороны России о применении «Герани-3» на момент публикации не поступало.

По предварительным данным, новый беспилотник оснащен компактным двухконтурным турбореактивным двигателем и способен развивать скорость до 600 км/ч на маршруте и до 800 км/ч при пикировании. Это значительно превосходит характеристики предыдущей версии: «Герань-2» развивала около 170 км/ч. Вес «Герани-3» составляет порядка 200 килограммов, около 50 из которых приходится на боевую часть — сопоставимую с мощностью малогабаритной крылатой ракеты.

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Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по целям в Одессе. Как передает издание «Военное обозрение», предположительно, в атаке впервые были задействованы новейшие российские беспилотники «Герань-3» с турбореактивным двигателем. Также сообщается о взрывах в Харькове. «Объекты в Харькове и Одессе атаковали новейшие российские реактивные дроны „Герань-3“», — сообщает издание. По информации из открытых источников, на местах падения зафиксированы обломки, предположительно принадлежащие дронам новой модификации. Официального подтверждения от Министерства обороны России о применении «Герани-3» на момент публикации не поступало. По предварительным данным, новый беспилотник оснащен компактным двухконтурным турбореактивным двигателем и способен развивать скорость до 600 км/ч на маршруте и до 800 км/ч при пикировании. Это значительно превосходит характеристики предыдущей версии: «Герань-2» развивала около 170 км/ч. Вес «Герани-3» составляет порядка 200 килограммов, около 50 из которых приходится на боевую часть — сопоставимую с мощностью малогабаритной крылатой ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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