ВС РФ применили новейшие дроны для поражения целей в Одессе

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по целям в Одессе. Как передает издание «Военное обозрение», предположительно, в атаке впервые были задействованы новейшие российские беспилотники «Герань-3» с турбореактивным двигателем. Также сообщается о взрывах в Харькове.
«Объекты в Харькове и Одессе атаковали новейшие российские реактивные дроны „Герань-3“», — сообщает издание. По информации из открытых источников, на местах падения зафиксированы обломки, предположительно принадлежащие дронам новой модификации. Официального подтверждения от Министерства обороны России о применении «Герани-3» на момент публикации не поступало.
По предварительным данным, новый беспилотник оснащен компактным двухконтурным турбореактивным двигателем и способен развивать скорость до 600 км/ч на маршруте и до 800 км/ч при пикировании. Это значительно превосходит характеристики предыдущей версии: «Герань-2» развивала около 170 км/ч. Вес «Герани-3» составляет порядка 200 килограммов, около 50 из которых приходится на боевую часть — сопоставимую с мощностью малогабаритной крылатой ракеты.
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