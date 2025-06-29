29 июня 2025
28 июня 2025

Замгубернатора ХМАО подал в отставку

Заместитель губернатора ХМАО по экономике Афанасьев написал заявление об уходе
© Служба новостей «URA.RU»
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В правительстве ХМАО ищут замену куратору экономблока
В правительстве ХМАО ищут замену куратору экономблока Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Сергей Афанасьев, курирующий департамент экономического развития, покидает пост. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Он написал заявление об уходе по собственному желанию. По правительству расходятся слухи о возможном переходе Афанасьева в одну из госкорпораций», — поделился инсайдер.

Афанасьев в беседе с журналистом отказался комментировать планы на новую работу. Однако подтвердил информацию об отставке. Последним его рабочим днем в должности замгубернатора станет пятница, 4 июля. «Я очень благодарен губернатору, Руслану Николаевичу Кухаруку, за возможность поработать в такой высокопрофессиональной команде, и членам правительства», — уточнил чиновник.

Афанасьев был частью команды, доставшейся губернатору от предшественницы Натальи Комаровой. После обновления Кухаруком кабмина 14 октября 2024 года он сохранил пост заместителя главы региона, а также должность директора департамента экономического развития.

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Заместитель губернатора ХМАО Сергей Афанасьев, курирующий департамент экономического развития, покидает пост. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Он написал заявление об уходе по собственному желанию. По правительству расходятся слухи о возможном переходе Афанасьева в одну из госкорпораций», — поделился инсайдер. Афанасьев в беседе с журналистом отказался комментировать планы на новую работу. Однако подтвердил информацию об отставке. Последним его рабочим днем в должности замгубернатора станет пятница, 4 июля. «Я очень благодарен губернатору, Руслану Николаевичу Кухаруку, за возможность поработать в такой высокопрофессиональной команде, и членам правительства», — уточнил чиновник. Афанасьев был частью команды, доставшейся губернатору от предшественницы Натальи Комаровой. После обновления Кухаруком кабмина 14 октября 2024 года он сохранил пост заместителя главы региона, а также должность директора департамента экономического развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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