Бастрыкин проконтролирует расследование дела о нападении агрессивных собак на ребенка в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно было возбуждено после нападения стаи бездомных собак на 11-летнюю девочку в Перми.
«СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России поручает главе регионального следкома Денису Головкину доложить о ходе расследования и принятых мерах», — сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.
В пресс-службе СК РФ уточнили, что инцидент произошел в июне 2025 года. Помощь ребенку оказал очевидец. Причиной возбуждения дела стала ненадлежащая организация отлова безнадзорных животных, несмотря на то, что в населенном пункте обитает много агрессивных собак.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!