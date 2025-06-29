29 июня 2025

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о нападении агрессивных собак на ребенка в Перми

Глава СК проконтролирует расследование дела о нападении собак на ребенка в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Помощь ребенку, пострадавшему от нападения животных, оказал очевидец
Помощь ребенку, пострадавшему от нападения животных, оказал очевидец Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно было возбуждено после нападения стаи бездомных собак на 11-летнюю девочку в Перми.

«СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России поручает главе регионального следкома Денису Головкину доложить о ходе расследования и принятых мерах», — сообщает информационный центр СК России в telegram-канале. 

В пресс-службе СК РФ уточнили, что инцидент произошел в июне 2025 года. Помощь ребенку оказал очевидец. Причиной возбуждения дела стала ненадлежащая организация отлова безнадзорных животных, несмотря на то, что в населенном пункте обитает много агрессивных собак. 

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно было возбуждено после нападения стаи бездомных собак на 11-летнюю девочку в Перми. «СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России поручает главе регионального следкома Денису Головкину доложить о ходе расследования и принятых мерах», — сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.  В пресс-службе СК РФ уточнили, что инцидент произошел в июне 2025 года. Помощь ребенку оказал очевидец. Причиной возбуждения дела стала ненадлежащая организация отлова безнадзорных животных, несмотря на то, что в населенном пункте обитает много агрессивных собак. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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