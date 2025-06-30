В Москве прозвучал взрыв

В Москве взорвался и загорелся дизельный котел на улице Плеханова в Перово. Как рассказали URA.RU в экстренных службах района, на месте сейчас работают специалисты.
«На месте работают экстренные службы», — заявили нам в пожарной части. Как сообщают очевидцы, инцидент случился у здания гостиницы «Перово Плаза», расположенной на улице Плеханова. По их словам, сначала воспламенился автомобиль, затем пламя перекинулось на фасад отеля.
Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной происшествия мог стать взрыв дизельного котла отопления, установленного в хостеле. По предварительным данным, именно оттуда начался пожар, который затем перекинулся на здание «Перово Плаза».
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