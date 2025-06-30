В Москве прозвучал взрыв

В Москве загорелся дизельный котел возле гостиницы «Перово Плаза»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перово взорвался автомобиль, пламя перекинулось на соседнее здание
В Перово взорвался автомобиль, пламя перекинулось на соседнее здание Фото:

В Москве взорвался и загорелся дизельный котел на улице Плеханова в Перово. Как рассказали URA.RU в экстренных службах района, на месте сейчас работают специалисты. 

«На месте работают экстренные службы», — заявили нам в пожарной части. Как сообщают очевидцы, инцидент случился у здания гостиницы «Перово Плаза», расположенной на улице Плеханова. По их словам, сначала воспламенился автомобиль, затем пламя перекинулось на фасад отеля.

Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной происшествия мог стать взрыв дизельного котла отопления, установленного в хостеле. По предварительным данным, именно оттуда начался пожар, который затем перекинулся на здание «Перово Плаза».

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В Москве взорвался и загорелся дизельный котел на улице Плеханова в Перово. Как рассказали URA.RU в экстренных службах района, на месте сейчас работают специалисты.  «На месте работают экстренные службы», — заявили нам в пожарной части. Как сообщают очевидцы, инцидент случился у здания гостиницы «Перово Плаза», расположенной на улице Плеханова. По их словам, сначала воспламенился автомобиль, затем пламя перекинулось на фасад отеля. Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной происшествия мог стать взрыв дизельного котла отопления, установленного в хостеле. По предварительным данным, именно оттуда начался пожар, который затем перекинулся на здание «Перово Плаза».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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