ЦБ готов пойти на более значимое снижение ключевой ставки

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На решение регулятора повлияет ряд факторов
На решение регулятора повлияет ряд факторов Фото:

Банк России рассматривает возможность более значимого изменения ключевой ставки на июльском заседании. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году», — отметил Заботкин в ходе Макроэкономической школы в Санкт-Петербурге. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что на решение регулятора повлияет ряд факторов: экономические показатели, ситуация на рынке труда, уровень кредитной активности, а также данные по инфляции и инфляционным ожиданиям.

По словам зампреда ЦБ, если поступающие к июлю данные укажут на устойчивое снижение инфляции и позволят сделать более значимый шаг по изменению ключевой ставки, такой вариант будет рассмотрен. Окончательное решение будет зависеть от баланса мнений в руководстве Банка России. В июне Банк России уже принимал меры по корректировке ключевой ставки.

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Банк России рассматривает возможность более значимого изменения ключевой ставки на июльском заседании. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. «Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году», — отметил Заботкин в ходе Макроэкономической школы в Санкт-Петербурге. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что на решение регулятора повлияет ряд факторов: экономические показатели, ситуация на рынке труда, уровень кредитной активности, а также данные по инфляции и инфляционным ожиданиям. По словам зампреда ЦБ, если поступающие к июлю данные укажут на устойчивое снижение инфляции и позволят сделать более значимый шаг по изменению ключевой ставки, такой вариант будет рассмотрен. Окончательное решение будет зависеть от баланса мнений в руководстве Банка России. В июне Банк России уже принимал меры по корректировке ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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