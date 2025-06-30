«Игра в кальмара» 4 сезон: будет ли продолжение и когда ждать

После выхода финала третьего сезона «Игры в кальмара», который стал шоком для зрителей, поклонники не перестают гадать — будет ли продолжение? История Ки Хуна, казалось бы, завершена. Но жестокие игры продолжаются, и Netflix не готов ставить точку. URA.RU собрало все, что известно о 4 сезоне «Игры в кальмара»: дата выхода, актеры, место действия, слухи и официальные планы.
Будет ли 4 сезон «Игры в кальмара»
Создатель оригинального сериала Хван Дон-хек официально завершил «корейскую трилогию». Третий сезон, вышедший 27 июня 2025 года, стал логическим завершением истории главного героя Сон Ки Хуна и ведущего Игр Хван Ин Хо. Однако точка — это не конец для вселенной. Netflix уже подтвердил работу над новым проектом — спин-оффом во вселенной «Игры в кальмара», рабочее название которого — «Squid Game: America». Это не прямое продолжение, а отдельная история, события которой развернутся в США.
Кто снимет «Игру в кальмара 4»
Главным режиссером нового сезона станет Дэвид Финчер — автор культовых фильмов «Бойцовский клуб», «Семь», «Социальная сеть» и «Исчезнувшая». Это придает новому проекту особый стиль: ожидается более мрачная, психологически напряженная атмосфера. Финчер получил полный карт-бланш, а сам Хван Дон-хек, по предварительной информации, не будет участвовать в съемках, но одобрил проект.
Когда выйдет 4 сезон «Игры в кальмара»
Съемки «Игры в кальмара: Америка» стартуют в декабре 2025 года в Лос-Анджелесе. С учетом времени на постпродакшен, премьера ожидается не раньше конца 2026 года, а, скорее всего, в 2027 году.
Где будет проходить действие нового сезона
По информации инсайдеров, игры переместятся в США. Среди кандидатов на локации: Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Участниками станут американские граждане, но связь с корейской историей сохранится. В частности, в финале третьего сезона появляется вербовщик — его сыграла Кейт Бланшетт. Ее персонаж, скорее всего, станет важной фигурой в новом сюжете.
Чем закончился 3 сезон «Игры в кальмара»
Главный герой Ки Хун в финале сталкивается с тяжелым выбором: жизнь ребенка или своя собственная. Он жертвует собой, чтобы спасти мальчика. Позже Хван Ин Хо находит дочь Ки Хуна в США и передает ей вещи отца. Именно там он замечает новую вербовщицу — все это намекает на запуск американской версии игр.
Это точно конец оригинала
Скорее, да. Хван Дон-хек изначально снимал второй и третий сезоны как единое целое, но потом разделил их. Он завершил историю Ки Хуна и других героев. В интервью он сообщал, что продолжение в классическом формате было бы бессмысленно. Но вселенная — жива. Netflix развивает франшизу, делая ставку на новые форматы.
Какие спин-оффы «Игры в кальмара» еще могут появиться
Хван Дон-хек в интервью намекал, что хотел бы рассказать, что происходило за кулисами Игр между первым и вторым сезонами — кто такие вербовщики, как работала внутренняя система и чем занимались «люди в масках». Также обсуждается международная линейка: «Игра в кальмара по всему миру», где показаны разные страны и культурные особенности в рамках одного формата. Пока это только слухи, но с популярностью шоу — это вопрос времени.
Кто может вернуться в новых сезонах
Пока актерский состав не раскрыт. Но южнокорейский актер Ли Бен-хон, сыгравший ведущего игр, в одном из интервью намекнул на возможность участия его персонажа в будущих проектах. Это может стать мостом между оригинальной трилогией и новыми историями.
Заключение: ждать ли 4 сезон «Игры в кальмара»
Оригинальная история завершена, но «Игра в кальмара» только начинает вторую жизнь. Новый сериал, новый режиссер, новые герои и страна. Поклонники точно увидят еще больше жести, напряжения и социального подтекста. И — с очень вероятной глобализацией франшизы.
О чем сериал «Игра в кальмара»
«Игра в кальмара» — это южнокорейский триллер, где детская игра превращается в смертельную гонку за деньги. 456 человек с долгами и безысходностью соглашаются участвовать, потому что с каждым выбывшим призовой фонд растет, а победитель забирает все. Выбывают по-настоящему — смертью. Игры проходят на отдаленном острове под надзором молчаливых охранников в красных костюмах. После первой игры участников становится вдвое меньше.
До финала доходят двое друзей, Сон Ги-хун и Чо Сан-ву, но выигрывает Ги-хун. Он отдает половину выигрыша матери погибшего друга, а позже понимает: игры не остановились, и решает покончить с их создателем.
Это история не только о конкурсах на выживание, но и социальной сатире. Хван Дон-хек сам пережил финансовые трудности и хотел показать, как мир делится на тех, у кого все есть, и тех, кто вынужден бороться за жизнь любыми способами. В экстремальной игре раскрываются лучшие и худшие стороны человека, когда он загнан в угол.
Почему «Игра в кальмара» стала мировым хитом
«Игра в кальмара» не просто стала популярной — она взорвала мировые чарты. За первые 28 дней после выхода в 2021 году сериал посмотрели более 111 миллионов пользователей Netflix, сделав его самым просматриваемым проектом платформы на тот момент. Суммарное количество просмотров первых двух сезонов достигло 600 миллионов.
На волне этого успеха в реальной жизни начали проводить собственные «Игры в кальмара»: в ОАЭ, Великобритании, Южной Корее и США организовывали квесты по мотивам шоу (но без смертей, конечно). На маркетплейсах раскупались костюмы охранников с масками, а TikTok заполнили челленджи и мемы.
Оценки сериала:
- Кинопоиск: 7,67;
- IMDB: 8,0;
- Кинопоиск и Критики: 7,8.
Секрет популярности прост: сериал сочетает захватывающий сюжет, визуальную эстетику и социальную сатиру. Он пугает, но от него невозможно оторваться, потому что за кровавыми играми скрывается реальность: борьба за деньги, неравенство и настоящая цена человеческой жизни.
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