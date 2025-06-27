От кровавых игр до социального бунта: что ждать от финала «Игры в кальмара»

27 июня 2025 года вышел долгожданный третий сезон «Игры в кальмара» — спустя всего полгода после второго. Снова зрителей ждет мир смертельно опасных игр, где ставки выросли в разы, а напряжение держит миллионы. Новый сезон может стать финалом истории Сон Ки Хуна — героя, за судьбой которого следят во всем мире. Что готовит финальный сезон и как он завершит масштабную историю? Почему сериал спустя четыре года не теряет популярности и продолжает бить рекорды? Об этом — в разборе URA.RU.
О чем сериал «Игра в кальмара»
«Игра в кальмара» — южнокорейский триллер, где детская игра превращается в смертельную гонку за деньги. 456 человек с долгами и безысходностью на лице соглашаются сыграть, ведь за каждым выбывшим призовой фонд растет, а победитель забирает все. Только выбывают здесь по-настоящему — смертью. Игры проходят на отдаленном острове под надзором молчаливых охранников в красных костюмах. Уже после первой игры участников становится вдвое меньше. До финала доходят двое друзей, Сон Ги-хун и Чо Сан-ву, но выигрывает Ги-хун. Он отдает половину выигрыша матери погибшего друга, а позже понимает: игры не остановились, и решает покончить с их создателем.
На первый взгляд, это история про «конкурсы на выживание» с жесткими правилами и кровавыми сценами, но режиссер Хван Дон Хек задумал сериал глубже. Он сам пережил финансовые трудности и хотел показать, как мир делится на тех, у кого все есть, и тех, кто вынужден бороться за жизнь любыми способами. В экстремальной игре раскрываются и лучшие, и худшие стороны человека, когда он загнан в угол.
Чем закончился второй сезон «Игры в кальмара»
Во втором сезоне «Игры в кальмара» смертельные игры не завершились — им помешал сам Сон Ки Хун (Ли Джон Дже), который решил, что больше не будет молчать. После событий первого сезона Ки Хун понял, что настоящие враги — не такие же участники, а создатели этих кровавых игр. Он рассказывает другим игрокам правду и собирает вокруг себя небольшую группу людей, которые тоже устали от страха и отчаяния.
Условия игр таковы, что каждый погибший игрок увеличивает призовой фонд победителя, а к концу прошлого сезона участники осознали: чтобы повысить свои шансы, можно убивать соперников даже в перерывах между играми. Ки Хун пытается это остановить. Со своей группой он организует настоящее восстание: они захватывают оружие, застигнув охранников врасплох, и прорываются к центру управления, чтобы уничтожить систему изнутри. Но силы слишком неравны, а внутри группы происходит предательство. Восстание быстро подавляют, оставшихся участников окружают, а Ки Хуна берут в плен. Ведущий решает наказать бунтовщиков показательно: на его глазах убивают лучшего друга Ки Хуна — игромана Чон Бэ.
Финальная сцена второго сезона показывает Ки Хуна, сидящего над телом друга и понимающего всю трагичность и безысходность происходящего: изменить систему оказалось не так просто, и за попытку пришлось заплатить слишком высокую цену. Эта концовка ясно дает понять, что игры продолжатся и в следующем сезоне, но теперь за участниками будут следить еще строже, а любые попытки бунта будут караться жестоко. Восстание Ки Хуна стало важным шагом, но путь к настоящей победе и свободе еще только начинается.
Что покажут в 3 сезоне «Игры в кальмара»
В мае 2025 года вышел тизер третьего сезона: Сон Ки Хун снова в игре, и это точно. Его привозят к участникам в черном гробу с яркой лентой, а среди игроков видны те, кто выжил во втором сезоне. Судя по кадрам, игроков разделят на команды с помощью простого автомата с жвачками: каждый достает шар — красный или синий. В это время следователь Хван Чун Хо (Ви Ха Джун) добирается до острова и проникает в залы, где скрываются устроители. Трейлер июня показал новые испытания: лабиринты, канаты над рельсами и борьбу не только с системой, но и друг с другом. Финальная сцена тизера — разговор Ки Хуна с ведущим игры, который спрашивает: «Ты все еще веришь в людей?» — но ответа мы пока не слышим. Именно с этого, похоже, и начнется следующий сезон.
Кто сыграет в третьем сезоне
В главных ролях снова появятся знакомые лица:
- Ли Джон-джэ вернется в образ Сон Ки Хуна — героя, чья судьба держит в напряжении миллионы.
- Ли Бен-хон продолжит играть Хван Ин-хо — таинственного персонажа, связанного с играми и их организацией.
- Ви Ха-джун вновь перевоплотится в следователя Хван Джун-хо, который все глубже погружается в тайны острова.
- Кроме того, в третьем сезоне продолжит играть и Пак Гю-ен — актриса, которая уже знакома зрителям по второму сезону.
График выхода серий третьего сезона «Игры в кальмара»
Третий сезон «Игры в кальмара» стартует 27 июня 2025 года — в этот день сразу выйдут шесть эпизодов:
- 1 серия — Keys and Knives
- 2 серия — The Starry Night
- 3 серия — It's Not Your Fault
- 4 серия — 222
- 5 серия — название пока держат в секрете
- 6 серия — название также не раскрыто
Все серии будут доступны одновременно, так что можно будет посмотреть сезон за один вечер.
Где смотреть «Игру в кальмара» в России
В России Netflix официально не работает, а оплатить подписку российскими картами невозможно. Поэтому легально посмотреть 3 сезон «Игры в кальмара» в день выхода 27 июня 2025 года не получится. Но, как обычно бывает с громкими премьерами, можно ожидать, что новые серии быстро появятся на Rutube, в «ВКонтакте» и других площадках, пусть и неофициально.
Часто сериалы Netflix в России выкладывают с переводом или субтитрами уже в течение первых суток после релиза. Если захочется смотреть сразу, можно использовать зарубежные аккаунты, зарубежные карты или «семейные подписки» через знакомых, но для большинства зрителей основной вариант — дождаться загрузки на Rutube или в крупных Telegram-каналах.
Что будет с «Игрой в кальмара»: перспективы и планы
Создатель известного корейского триллера дал понять, что после выхода нового сезона планирует сделать паузу в работе над этим проектом. По его словам, история главного героя должна получить завершение, которое не потребует дальнейших продолжений.
Пока никаких новых сезонов в разработке нет, и если когда-нибудь появится что-то новое, то это будет самостоятельный рассказ с другими героями и собственной сюжетной линией. Интересно, что голливудская легенда Дэвид Финчер, прославившийся такими фильмами, как «Зодиак» и «Семь», готовит собственную адаптацию «Игры в кальмара». Детали пока засекречены, но автор оригинала подтвердил факт работы Финчера, добавив, что не вмешивается в творческий процесс коллег. А исполнитель главной роли Ли Джон Джэ отметил, что с нетерпением ждет эту версию.
Похоже, платформа, на которой вышел сериал, готовит целую серию адаптаций и спин-оффов, расширяя вселенную и предлагая разные интерпретации, подобно успешным международным проектам, уже получившим локальные версии.
Почему «Игра в кальмара» стала хитом
«Игра в кальмара» не просто стала популярной — она взорвала мировые чарты. Уже за первые 28 дней после выхода в 2021 году сериал посмотрели более 111 миллионов пользователей Netflix, сделав его самым просматриваемым проектом платформы за всю историю на тот момент. Первые два сезона суммарно набрали 600 млн просмотров.
На этой волне в реальной жизни начали устраивать собственные «Игры в кальмара»: в ОАЭ, Великобритании, Южной Корее и США организовывали квесты по мотивам шоу, только без смертей. На маркетплейсах раскупались костюмы охранников и маски с треугольниками и кругами, а TikTok заполнили челленджи и мемы по сериалу.
Оценки сериала по разным платформам высокие:
- Кинопоиск выставил «Игре в кальмара» средний балл 7,67;
- Критики и зрители на КП оценили проект чуть выше
- 7,8; — Международный портал IMDB поставил сериал на уровень 8,0 из 10.
Секрет популярности прост: сериал сочетает захватывающий сюжет, визуальную эстетику и социальную сатиру. Он пугает, но от него невозможно оторваться, потому что за кровавыми играми скрывается реальность: борьба за деньги, неравенство и настоящая цена человеческой жизни.
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