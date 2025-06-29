29 июня 2025

В пермском аэропорту выросло число попыток ввоза нелегальных предметов

В пермском аэропорту 140 раз пытались пронести запрещенные товары в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В том числе зафиксирован случай провоза оружия и сильнодействующих веществ
В том числе зафиксирован случай провоза оружия и сильнодействующих веществ Фото:

За первое полугодие 2025 года сотрудники таможенного поста в пермском аэропорту «Большое Савино» пресекли 140 попыток незаконного провоза запрещенных товаров. Это на 12% превышает аналогичный показатель 2024 года, когда было возбуждено 122 дела. 

«В ходе проведения таможенного досмотра пассажиров и их багажа было выявлено 89 случаев попыток ввоза запрещенных предметов, включая продукты питания, подлежащие обязательному ветеринарному контролю. Помимо этого, было зафиксировано 23 эпизода превышения допустимых норм ввоза табачной продукции и пять — алкогольной», — рассказали URA.RU в пресс-службе Пермской таможни.

В 18 случаях пассажиры пытались ввезти коммерческие партии товаров под видом вещей для личного пользования, а в трех случаях обнаружены попытки перемещения наличных денежных средств. Кроме того, по одному случаю пресечен незаконный провоз оружия и сильнодействующих веществ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Перми попытался незаконно ввезти в Россию восемь запрещенных к пересечению границы кактусов. Они были спрятаны внутри популярной игрушки Лабубу. Посылка с красной игрушкой была отправлена из Таиланда в Пермь. Обман вскрылся при сканировании посылки.

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За первое полугодие 2025 года сотрудники таможенного поста в пермском аэропорту «Большое Савино» пресекли 140 попыток незаконного провоза запрещенных товаров. Это на 12% превышает аналогичный показатель 2024 года, когда было возбуждено 122 дела.  «В ходе проведения таможенного досмотра пассажиров и их багажа было выявлено 89 случаев попыток ввоза запрещенных предметов, включая продукты питания, подлежащие обязательному ветеринарному контролю. Помимо этого, было зафиксировано 23 эпизода превышения допустимых норм ввоза табачной продукции и пять — алкогольной», — рассказали URA.RU в пресс-службе Пермской таможни. В 18 случаях пассажиры пытались ввезти коммерческие партии товаров под видом вещей для личного пользования, а в трех случаях обнаружены попытки перемещения наличных денежных средств. Кроме того, по одному случаю пресечен незаконный провоз оружия и сильнодействующих веществ. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Перми попытался незаконно ввезти в Россию восемь запрещенных к пересечению границы кактусов. Они были спрятаны внутри популярной игрушки Лабубу. Посылка с красной игрушкой была отправлена из Таиланда в Пермь. Обман вскрылся при сканировании посылки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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