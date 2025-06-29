В пермском аэропорту выросло число попыток ввоза нелегальных предметов

За первое полугодие 2025 года сотрудники таможенного поста в пермском аэропорту «Большое Савино» пресекли 140 попыток незаконного провоза запрещенных товаров. Это на 12% превышает аналогичный показатель 2024 года, когда было возбуждено 122 дела.
«В ходе проведения таможенного досмотра пассажиров и их багажа было выявлено 89 случаев попыток ввоза запрещенных предметов, включая продукты питания, подлежащие обязательному ветеринарному контролю. Помимо этого, было зафиксировано 23 эпизода превышения допустимых норм ввоза табачной продукции и пять — алкогольной», — рассказали URA.RU в пресс-службе Пермской таможни.
В 18 случаях пассажиры пытались ввезти коммерческие партии товаров под видом вещей для личного пользования, а в трех случаях обнаружены попытки перемещения наличных денежных средств. Кроме того, по одному случаю пресечен незаконный провоз оружия и сильнодействующих веществ.
Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Перми попытался незаконно ввезти в Россию восемь запрещенных к пересечению границы кактусов. Они были спрятаны внутри популярной игрушки Лабубу. Посылка с красной игрушкой была отправлена из Таиланда в Пермь. Обман вскрылся при сканировании посылки.
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