Против Юрия Дудя* инициировано уголовное преследование

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Блогер продолжил распространять сообщения и материалы, не указывая статус иноагента
Блогер продолжил распространять сообщения и материалы, не указывая статус иноагента Фото:

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов). Об этом сообщило ведомство.

«Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Юрия Дудя», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале. Дудь дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Прокуратура установила, что блогер продолжил распространять в одном из мессенджеров сообщения и материалы, не указывая на свой статус иностранного агента. Это является нарушением требований российского законодательства, согласно которому физические лица — иностранные агенты обязаны маркировать свои публикации соответствующим образом. По итогам проверки материалы были переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

*Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.

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Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов). Об этом сообщило ведомство. «Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Юрия Дудя», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале. Дудь дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Прокуратура установила, что блогер продолжил распространять в одном из мессенджеров сообщения и материалы, не указывая на свой статус иностранного агента. Это является нарушением требований российского законодательства, согласно которому физические лица — иностранные агенты обязаны маркировать свои публикации соответствующим образом. По итогам проверки материалы были переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. *Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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