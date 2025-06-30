Против Юрия Дудя* инициировано уголовное преследование

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов). Об этом сообщило ведомство.
«Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Юрия Дудя», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале. Дудь дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Прокуратура установила, что блогер продолжил распространять в одном из мессенджеров сообщения и материалы, не указывая на свой статус иностранного агента. Это является нарушением требований российского законодательства, согласно которому физические лица — иностранные агенты обязаны маркировать свои публикации соответствующим образом. По итогам проверки материалы были переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
*Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.
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