Против Юрия Дудя* завели уголовное дело

Иноагенту Юрию Дудю грозит до двух лет лишения свободы
На журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) завели уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ», — заявил источник РИА Новости. Дело связано с неисполнением обязанностей иноагента. Ранее против Дудя инициировали уголовное преследование. Журналисту грозит до двух лет лишения свободы.
*Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!