Против Юрия Дудя* завели уголовное дело

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Иноагенту Юрию Дудю грозит до двух лет лишения свободы
Иноагенту Юрию Дудю грозит до двух лет лишения свободы Фото:

На журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) завели уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ», — заявил источник РИА Новости. Дело связано с неисполнением обязанностей иноагента. Ранее против Дудя инициировали уголовное преследование. Журналисту грозит до двух лет лишения свободы. 

*Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.

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На журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) завели уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ», — заявил источник РИА Новости. Дело связано с неисполнением обязанностей иноагента. Ранее против Дудя инициировали уголовное преследование. Журналисту грозит до двух лет лишения свободы.  *Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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