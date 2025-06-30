Возглавлявший челябинский «Мечел» больше десяти лет Олег Коржов покинул компанию

В ведущей российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» из Челябинска сменился генеральный директор. Олега Коржова на этом посту сменил Игорь Хафизов, сообщила пресс-служба компании.
«Данное решение было утверждено Советом директоров компании и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший ПАО „Мечел“ с 2014 года, покинул компанию», — сообщили в компании.
Хафизов — один из самых авторитетных руководителей в горнодобывающем комплексе России. Много лет трудовой биографии посвятил Группе «Мечел». Ранее Хафизов занимал пост первого заместителя гендиректора компании.
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