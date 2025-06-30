Путин назвал дату, когда новые регионы выйдут на среднероссийский уровень

К 2030 году новые регионы РФ должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям, включая уровень жизни населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«К 2030 году новые регионы РФ должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям», — сказал Путин во время совещания по вопросам развития новых регионов страны. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Особое внимание президент уделил необходимости формирования новых рабочих мест с достойной оплатой труда. По его словам, это ключевой фактор для повышения качества жизни в новых регионах и закрепления там трудоспособного населения.
С 2022 года в новых регионах России были восстановлены почти 23 тысячи различных объектов, сообщил Путин. Это включает объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.