Семья из Пермского края попала в смертельное ДТП в Беларуси

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Машина, в которой ехали пермячки, въехала в ограждение
Машина, в которой ехали пермячки, въехала в ограждение Фото:

Семья из Березников (Пермский край) погибла в аварии в районе деревни Слободщина (республика Беларусь). Четыре пермячки ехали в минский аэропорт, чтобы улететь домой.

«28 июня в республике Беларусь произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре пассажирки из Пермского края», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД Беларуси.

Уточняется, что погибшими оказались 43-летняя Ксения, две ее дочери 13-ти и 7-ми лет, а также мама Ксении 75-летняя Ангелина. Они проводили в Беларуси отпуск, а чтобы добраться до аэропорта вызвали такси. На дороге в районе деревни Слободщина в их машину врезался 26-летний водитель на автомобиле Mercedes. «Шкоду», в которой ехали пермячки, отбросило на ограждение. Водитель такси выжил, как и водитель Mercedes. Выяснилось, что водитель Mercedes был пьян. В его организме зафиксировали 1,67 промилле. Возбуждено уголовное дело.

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Семья из Березников (Пермский край) погибла в аварии в районе деревни Слободщина (республика Беларусь). Четыре пермячки ехали в минский аэропорт, чтобы улететь домой. «28 июня в республике Беларусь произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре пассажирки из Пермского края», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД Беларуси. Уточняется, что погибшими оказались 43-летняя Ксения, две ее дочери 13-ти и 7-ми лет, а также мама Ксении 75-летняя Ангелина. Они проводили в Беларуси отпуск, а чтобы добраться до аэропорта вызвали такси. На дороге в районе деревни Слободщина в их машину врезался 26-летний водитель на автомобиле Mercedes. «Шкоду», в которой ехали пермячки, отбросило на ограждение. Водитель такси выжил, как и водитель Mercedes. Выяснилось, что водитель Mercedes был пьян. В его организме зафиксировали 1,67 промилле. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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