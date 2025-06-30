Семья из Пермского края попала в смертельное ДТП в Беларуси

Семья из Березников (Пермский край) погибла в аварии в районе деревни Слободщина (республика Беларусь). Четыре пермячки ехали в минский аэропорт, чтобы улететь домой.
«28 июня в республике Беларусь произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре пассажирки из Пермского края», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД Беларуси.
Уточняется, что погибшими оказались 43-летняя Ксения, две ее дочери 13-ти и 7-ми лет, а также мама Ксении 75-летняя Ангелина. Они проводили в Беларуси отпуск, а чтобы добраться до аэропорта вызвали такси. На дороге в районе деревни Слободщина в их машину врезался 26-летний водитель на автомобиле Mercedes. «Шкоду», в которой ехали пермячки, отбросило на ограждение. Водитель такси выжил, как и водитель Mercedes. Выяснилось, что водитель Mercedes был пьян. В его организме зафиксировали 1,67 промилле. Возбуждено уголовное дело.
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