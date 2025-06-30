Названы две причины резкой реакции Азербайджана на задержания в Екатеринбурге

Азербайджан резко отреагировал на задержания своих граждан в Екатеринбурге из-за возможной заинтересованности официальных структур страны в деятельности организованных преступных групп на территории РФ, а также из-за попытки публично дистанцироваться от России. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Есть две причины происходящих сейчас событий, причем они друг другу не противоречат, а, скорее, дополняют и идут параллельно. Первая — интересы, возможно, на уровне гипотезы, даже кого-то из правительства Азербайджана в этнических организованных преступных группировках, действующих в России», — заявил Семибратов.
По его словам, вторая причина связана с желанием Баку публично дистанцироваться от России. Политолог подчеркнул, что сейчас Азербайджан по уровню русофобии и неадекватности по отношению к России начинает все более и более напоминать прибалтийские республики. Семибратов добавил, что Баку демонстрирует курс на сближение с Турцией и готов на дальнейшее обострение отношений с Россией, даже по незначительным поводам.
27 июня в Екатеринбурге прошла масштабная спецоперация, в ходе которой задержали более 50 выходцев из Азербайджана по подозрению в причастности к этническим преступным группам и убийствам, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах. В ответ Азербайджан отменил культурные мероприятия с участием россиян и отказался от межпарламентского сотрудничества, а МИД республики потребовал расследования, назвав действия российских силовиков поводом для протеста.
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