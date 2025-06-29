Азербайджан рушит связи с Россией из-за задержаний в РФ: что известно о происшествии

Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, а также отказался от участия в межпарламентском заседании с Россией в ответ на массовые задержания граждан республики в Екатеринбурге 27 июня. МИД Азербайджана выразил протест, требуя расследования. В РФ же считают, что реакция азербайджанский властей является гипертрофированной. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
Задержания в Екатеринбурге: что произошло
В Екатеринбурге 27 июня силовики провели спецоперацию, в ходе которой задержали более 50 человек, преимущественно выходцев из Азербайджана, в рамках расследования убийства торговца 2001 года, а также преступлений 2010 и 2011 годов. В ходе мероприятий были проведены обыски по местам проживания подозреваемых, а некоторые из них, как сообщил руководитель отдела Ярослав Кузвесов, дали признательные показания.
По информации источника URA.RU, силовики допрашивали главу организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлински, но он назвал эти сведения «враньем и ложью», уточнив, что находится на свободе. Некоторые задержанные были отпущены после следственных действий.
«По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах», — рассказал Кузвесов. Ленинский районный суд Екатеринбурга 29 июня постановил заключить под стражу трех подозреваемых — Мазахира Сафарова, Аяза Сафарова и Акифа Сафарова — до 19 июля 2025 года по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Еще троим — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову — продлили задержание на 72 часа для дальнейшего решения о мере пресечения.
Реакция Азербайджана: отмена культурных мероприятий
Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий с участием российских государственных и частных учреждений. Платформа iTicket сообщила об отмене концертов Леонида Агутина, Анжелики Варум, Басты, спектаклей «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита», а также выступлений российских комиков. Гражданам, купившим билеты, предложено вернуть средства в течение 10 рабочих дней в пунктах продаж или через онлайн-платформу, причем автоматический возврат на банковские карты займет 5–7 дней.
Кроме того, парламент Азербайджана отказался участвовать в 23-м заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Россией, запланированном в Москве. «Делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не примет участия в заседании», — заявили в пресс-службе парламента, указав задержания в Екатеринбурге как причину бойкота.
Протест Баку и позиция России
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного России Петра Волоковых, выразив «резкий протест» в связи с рейдами 27 июня. Ведомство потребовало «немедленного и тщательного расследования» инцидента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что задержания проводились в рамках уголовных дел о тяжких преступлениях, а подозреваемые являются гражданами России. «Волоковых заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — отметила она.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал реакцию Азербайджана «гипертрофированной», связав ее с курсом Баку на пересмотр отношений с Москвой. «Азербайджан использует поводы, включая крушение самолета „Азербайджанских авиалиний“ в декабре 2024 года, для демонстрации самостоятельности», — сказал он «Ленте.ру». Затулин отметил, что Баку поддерживал видимость дружеских отношений с Россией ради решения Нагорно-Карабахского конфликта, но теперь стремится выйти из-под влияния Москвы.
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