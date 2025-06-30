Турция и Азербайджан готовят совместную операцию против Армении

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Азербайджан мог пойти на сделку с Турцией
Азербайджан мог пойти на сделку с Турцией Фото:

Баку отходит от влияния Москвы и все активнее выстраивает союз с Анкарой. Об этом в интервью URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, Турция и Азербайджан могут уже находиться в состоянии подготовки совместной военной кампании против Армении.

«Мы видим отход Азербайджана от России. Баку выстраивает внутри страны картину единого тюркского мира с последующим переходом под крыло Анкары», — отметил эксперт. Он также предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог пообещать азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву так называемый Зангезурский коридор — сухопутный проход через юг Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью.

Семибратов добавил, что сейчас Баку и Анкара находятся «на низком старте» — в ожидании, когда Армения официально откажется от поддержки России, выйдет из ОДКБ и лишится гарантий безопасности со стороны Москвы. В этом случае, считает аналитик, на армянской государственности «можно будет ставить крест».

Зангезурский коридор — проектируемый сухопутный маршрут, который должен пройти через Сюникскую область Армении. Он вызывает острую критику в Ереване, так как угрожает территориальной целостности страны. Турция и Азербайджан активно лоббируют этот проект с конца Второй карабахской войны, после подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года.

В 2024–2025 годах Армения все чаще сигнализирует об отходе от ОДКБ и курса на сближение с ЕС и США. В ответ на это Азербайджан усилил давление, в том числе на границе. Турция же традиционно поддерживает Баку в территориальных спорах и декларирует стратегическое партнерство.

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Баку отходит от влияния Москвы и все активнее выстраивает союз с Анкарой. Об этом в интервью URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, Турция и Азербайджан могут уже находиться в состоянии подготовки совместной военной кампании против Армении. «Мы видим отход Азербайджана от России. Баку выстраивает внутри страны картину единого тюркского мира с последующим переходом под крыло Анкары», — отметил эксперт. Он также предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог пообещать азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву так называемый Зангезурский коридор — сухопутный проход через юг Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью. Семибратов добавил, что сейчас Баку и Анкара находятся «на низком старте» — в ожидании, когда Армения официально откажется от поддержки России, выйдет из ОДКБ и лишится гарантий безопасности со стороны Москвы. В этом случае, считает аналитик, на армянской государственности «можно будет ставить крест». Зангезурский коридор — проектируемый сухопутный маршрут, который должен пройти через Сюникскую область Армении. Он вызывает острую критику в Ереване, так как угрожает территориальной целостности страны. Турция и Азербайджан активно лоббируют этот проект с конца Второй карабахской войны, после подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года. В 2024–2025 годах Армения все чаще сигнализирует об отходе от ОДКБ и курса на сближение с ЕС и США. В ответ на это Азербайджан усилил давление, в том числе на границе. Турция же традиционно поддерживает Баку в территориальных спорах и декларирует стратегическое партнерство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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