Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков

Правительство России ввело санкции против Daimler Truck
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания, входящая в концерн Mercedes-Benz Group, включена в российский санкционный список
Компания, входящая в концерн Mercedes-Benz Group, включена в российский санкционный список Фото:

Правительство России ввело санкции против одного из крупнейших мировых производителей грузовых автомобилей — немецкой компании Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В сообщении правительства уточняется, что санкции затрагивают деятельность и финансовые операции Daimler Truck в России. «В перечень иностранных лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, включена компания Daimler Truck», — говорится в опубликованном документе.

Ранее компания приостановила деятельность в России в марте 2022 года. В феврале 2024 года она продала свою долю в КАМАЗе.

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Правительство России ввело санкции против одного из крупнейших мировых производителей грузовых автомобилей — немецкой компании Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В сообщении правительства уточняется, что санкции затрагивают деятельность и финансовые операции Daimler Truck в России. «В перечень иностранных лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, включена компания Daimler Truck», — говорится в опубликованном документе. Ранее компания приостановила деятельность в России в марте 2022 года. В феврале 2024 года она продала свою долю в КАМАЗе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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