Донецк подвергся ракетному обстрелу, предположительно с использованием британских ракет Storm Shadow, в результате чего пострадала застройка и вспыхнул пожар на рынке. По предварительным данным, есть один погибший и как минимум двое раненых, возможны люди под завалами. Фоторепортаж URA.RU.
Донецк ранее уже подвергался ударам с применением западных вооружений: так, в ночь на 17 июня в Ленинском районе города в результате массированного обстрела ракетными системами HIMARS пострадали 14 мирных жителей и был разрушен жилой дом. Кроме того, в последние дни неоднократно сообщалось о попытках атаковать город ракетами Storm Shadow, которые фиксировали российские средства ПВО.
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