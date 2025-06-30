30 июня 2025

Донецк под мощным обстрелом ВСУ: атаковать город могли британскими ракетами Storm Shadow. Фотогалерея

ВСУ ударили по рынку в центре Донецка
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел Донецка привёл к разрушениям и пожарам
Обстрел Донецка привёл к разрушениям и пожарам Фото:

Донецк подвергся ракетному обстрелу, предположительно с использованием британских ракет Storm Shadow, в результате чего пострадала застройка и вспыхнул пожар на рынке. По предварительным данным, есть один погибший и как минимум двое раненых, возможны люди под завалами. Фоторепортаж URA.RU. 

Донецк ранее уже подвергался ударам с применением западных вооружений: так, в ночь на 17 июня в Ленинском районе города в результате массированного обстрела ракетными системами HIMARS пострадали 14 мирных жителей и был разрушен жилой дом. Кроме того, в последние дни неоднократно сообщалось о попытках атаковать город ракетами Storm Shadow, которые фиксировали российские средства ПВО.

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Донецк подвергся ракетному обстрелу, предположительно с использованием британских ракет Storm Shadow, в результате чего пострадала застройка и вспыхнул пожар на рынке. По предварительным данным, есть один погибший и как минимум двое раненых, возможны люди под завалами. Фоторепортаж URA.RU.  Донецк ранее уже подвергался ударам с применением западных вооружений: так, в ночь на 17 июня в Ленинском районе города в результате массированного обстрела ракетными системами HIMARS пострадали 14 мирных жителей и был разрушен жилой дом. Кроме того, в последние дни неоднократно сообщалось о попытках атаковать город ракетами Storm Shadow, которые фиксировали российские средства ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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