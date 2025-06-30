30 июня 2025

В Донецке из-за удара ВСУ погиб человек

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В центре Донецка после удара ВСУ произошел пожар
В центре Донецка после удара ВСУ произошел пожар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В небе над центральной частью Донецка прогремело несколько сильных взрывов. Они, по предварительной информации, связаны с работой российских средств противовоздушной обороны. Погиб человек.

«Несколько мощных взрывов были слышны в небе над центром Донецка. Предположительно, отработали российские силы ПВО. Погиб один человек», — сообщает ТАСС.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины применили англо-французскую малозаметную крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. В центральной части города начался пожар.

Ранее, в ночь на 17 июня, Донецк уже подвергался массированному обстрелу: тогда в Ленинском районе города прогремели десятки взрывов, работали системы ПВО, пострадали 14 мирных жителей, а один из жилых домов был полностью уничтожен. По данным источников, тогда использовались ракетные системы HIMARS.

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В небе над центральной частью Донецка прогремело несколько сильных взрывов. Они, по предварительной информации, связаны с работой российских средств противовоздушной обороны. Погиб человек. «Несколько мощных взрывов были слышны в небе над центром Донецка. Предположительно, отработали российские силы ПВО. Погиб один человек», — сообщает ТАСС. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины применили англо-французскую малозаметную крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. В центральной части города начался пожар. Ранее, в ночь на 17 июня, Донецк уже подвергался массированному обстрелу: тогда в Ленинском районе города прогремели десятки взрывов, работали системы ПВО, пострадали 14 мирных жителей, а один из жилых домов был полностью уничтожен. По данным источников, тогда использовались ракетные системы HIMARS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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