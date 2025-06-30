В Донецке из-за удара ВСУ погиб человек

В небе над центральной частью Донецка прогремело несколько сильных взрывов. Они, по предварительной информации, связаны с работой российских средств противовоздушной обороны. Погиб человек.
«Несколько мощных взрывов были слышны в небе над центром Донецка. Предположительно, отработали российские силы ПВО. Погиб один человек», — сообщает ТАСС.
По предварительной информации, Вооруженные силы Украины применили англо-французскую малозаметную крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. В центральной части города начался пожар.
Ранее, в ночь на 17 июня, Донецк уже подвергался массированному обстрелу: тогда в Ленинском районе города прогремели десятки взрывов, работали системы ПВО, пострадали 14 мирных жителей, а один из жилых домов был полностью уничтожен. По данным источников, тогда использовались ракетные системы HIMARS.
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