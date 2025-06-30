На Ямале ликвидировали около десяти свалок

Больше всего свалок ликвидировали в Салехарде
В населенных пунктах Ямала за первый летний месяц ликвидировали семь свалок, об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. Общий объем вывезенного мусора превысил 1200 кубометров.
«В этом месяце было ликвидировано сразу семь свалок — более 1200 кубометров мусора, которые больше не вредят природе», — сказано в telegram-канале ведомства. Специалисты подчеркнули, что работы продолжаются.
Наибольшее количество свалок убрали в Салехарде — четыре. Еще одна свалка была ликвидирована в Красноселькупском районе и две — в Пуровском.
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