30 июня 2025

На Ямале ликвидировали около десяти свалок

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего свалок ликвидировали в Салехарде
Больше всего свалок ликвидировали в Салехарде Фото:

В населенных пунктах Ямала за первый летний месяц ликвидировали семь свалок, об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. Общий объем вывезенного мусора превысил 1200 кубометров.

«В этом месяце было ликвидировано сразу семь свалок — более 1200 кубометров мусора, которые больше не вредят природе», — сказано в telegram-канале ведомства. Специалисты подчеркнули, что работы продолжаются.

Наибольшее количество свалок убрали в Салехарде — четыре. Еще одна свалка была ликвидирована в Красноселькупском районе и две — в Пуровском.

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В населенных пунктах Ямала за первый летний месяц ликвидировали семь свалок, об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. Общий объем вывезенного мусора превысил 1200 кубометров. «В этом месяце было ликвидировано сразу семь свалок — более 1200 кубометров мусора, которые больше не вредят природе», — сказано в telegram-канале ведомства. Специалисты подчеркнули, что работы продолжаются. Наибольшее количество свалок убрали в Салехарде — четыре. Еще одна свалка была ликвидирована в Красноселькупском районе и две — в Пуровском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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