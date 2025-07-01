В Свердловской области уже четыре дня ищут 14-летнюю Дарью Новикову. Местонахождение школьницы неизвестно с 27 июня, сообщают в «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы каштановые крашенные, глаза зеленые. Одежда: черная ветровка, черная футболка, черные джинсы, бордовые кроссовки», — говорится в ориентировке, опубликованной на страницы поискового отряда.
Поиски девочки ведутся сразу в двух городах — Екатеринбурге и Челябинске. Любую информацию о местонахождении Дарьи можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 и 8 (912) 800-36-96.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.