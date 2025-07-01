На Урале четыре дня не могут найти 14-летнюю девочку. Фото

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Дарью ищут сразу в двух городах
Дарью ищут сразу в двух городах Фото:

В Свердловской области уже четыре дня ищут 14-летнюю Дарью Новикову. Местонахождение школьницы неизвестно с 27 июня, сообщают в «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы каштановые крашенные, глаза зеленые. Одежда: черная ветровка, черная футболка, черные джинсы, бордовые кроссовки», — говорится в ориентировке, опубликованной на страницы поискового отряда.

Поиски девочки ведутся сразу в двух городах — Екатеринбурге и Челябинске. Любую информацию о местонахождении Дарьи можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 и 8 (912) 800-36-96.

Ориентировка Дарьи
Ориентировка Дарьи
Фото:

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В Свердловской области уже четыре дня ищут 14-летнюю Дарью Новикову. Местонахождение школьницы неизвестно с 27 июня, сообщают в «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы каштановые крашенные, глаза зеленые. Одежда: черная ветровка, черная футболка, черные джинсы, бордовые кроссовки», — говорится в ориентировке, опубликованной на страницы поискового отряда. Поиски девочки ведутся сразу в двух городах — Екатеринбурге и Челябинске. Любую информацию о местонахождении Дарьи можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 и 8 (912) 800-36-96.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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