Жителей Саратова предупредили об опасности беспилотников

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Жителей Саратова предупредили об угрозе атаки дронов
Жителей Саратова предупредили об угрозе атаки дронов Фото:

В Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС. 

"Локально в местах возможной угрозы [в Саратовской области] работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность!", — проинформировал глава региона Роман Бусаргин в telegram-канале. Горожан также попросили быть бдительными. 

В Росавиации также рассказали, что аэропорт Саратова в настоящий момент ограничил полеты. Это было сделано для обеспечения безопасности пассажирских перелетов. 

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В Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС.  "Локально в местах возможной угрозы [в Саратовской области] работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность!", — проинформировал глава региона Роман Бусаргин в telegram-канале. Горожан также попросили быть бдительными.  В Росавиации также рассказали, что аэропорт Саратова в настоящий момент ограничил полеты. Это было сделано для обеспечения безопасности пассажирских перелетов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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