Экс-топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова объявили в розыск

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МВД РФ объявило в розыск экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова
МВД РФ объявило в розыск экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова Фото:

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего топ-менеджера Центрального банка Дмитрия Рубинова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили представители МВД РФ.

«Основание для розыска : разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска. В карточке разыскиваемого указано, что Рубинов находится в розыске «по статье УК», однако конкретная статья не уточняется.

При этом ранее в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщается, что Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-топ-менеджеру ЦБ. «Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича <...> сроком на два месяца», — говорится в сообщении суда. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Срок ареста начнет исчисляться с момента передачи Рубинова российским правоохранительным органам — если его экстрадируют или депортируют на территорию России. В случае задержания на территории РФ арест будет действовать с момента фактического задержания.

Еще в 2022 году Рубинова объявили в международный розыск. Басманный суд Москвы арестовал его заочно в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, передает 360.ru.

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Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего топ-менеджера Центрального банка Дмитрия Рубинова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили представители МВД РФ. «Основание для розыска : разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска. В карточке разыскиваемого указано, что Рубинов находится в розыске «по статье УК», однако конкретная статья не уточняется. При этом ранее в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщается, что Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-топ-менеджеру ЦБ. «Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича <...> сроком на два месяца», — говорится в сообщении суда. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Срок ареста начнет исчисляться с момента передачи Рубинова российским правоохранительным органам — если его экстрадируют или депортируют на территорию России. В случае задержания на территории РФ арест будет действовать с момента фактического задержания. Еще в 2022 году Рубинова объявили в международный розыск. Басманный суд Москвы арестовал его заочно в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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