Уже второй аэропорт за последние часы ограничил перелеты

Росавиация: аэропорт Ульяновска ввел ограничения на полеты
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Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на полеты
Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на полеты Фото:

В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)», — говорится в сообщении Росавиации. Оно размещено в telegram-канале ведомства.

Это уже второй аэропорт за последние часы, который ограничил перелеты. В Росавиации уточнили, что это было сделано для безопасности пассажиров. Несколькими часами ранее соответствующие ограничения вводились в Саратове

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В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)», — говорится в сообщении Росавиации. Оно размещено в telegram-канале ведомства. Это уже второй аэропорт за последние часы, который ограничил перелеты. В Росавиации уточнили, что это было сделано для безопасности пассажиров. Несколькими часами ранее соответствующие ограничения вводились в Саратове. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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