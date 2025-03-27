Врачи из курганского Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова успешно провели несколько операций, которые помогли молодому человеку из новых регионов снова ходить. Осложнения возникли из-за гнойного поражения позвоночника после травмы. Об этом сообщил Центр Илизарова.
«В отделении №3 Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова успешно справились с возникшими осложнениями», — сообщили в telegram-канале медицинского учреждения. Этот случай стал подтверждением высокой квалификации и опыта специалистов центра.
Операции проводили врачи Максим Древаль и Егор Кочнев, которые специализируются на лечении костно-суставных инфекций. Благодаря их усилиям, пациент получил шанс на полноценную жизнь без ограничений в движении.
НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова в Кургане известен своими достижениями в лечении сложных патологий. Ранее здесь успешно лечили пациентку с редким синдромом Холт-Орама, проведя многолетнюю коррекцию деформаций конечностей и применив новейшие технологии, что позволило девушке восстановить полноценную жизнь.
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