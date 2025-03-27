27 марта 2025

Курган богат талантами: врачи Центра Илизарова помогли молодому пациенту вновь начать ходить. Видео

В Центре Илизарова в Кургане помогли молодому пациенту вновь начать ходить
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи Центра Илизарова провели несколько сложных операций, чтобы пациент смог ходить (архивное фото)
Врачи Центра Илизарова провели несколько сложных операций, чтобы пациент смог ходить (архивное фото) Фото:

Врачи из курганского Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова успешно провели несколько операций, которые помогли молодому человеку из новых регионов снова ходить. Осложнения возникли из-за гнойного поражения позвоночника после травмы. Об этом сообщил Центр Илизарова.

«В отделении №3 Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова успешно справились с возникшими осложнениями», — сообщили в telegram-канале медицинского учреждения. Этот случай стал подтверждением высокой квалификации и опыта специалистов центра.

Операции проводили врачи Максим Древаль и Егор Кочнев, которые специализируются на лечении костно-суставных инфекций. Благодаря их усилиям, пациент получил шанс на полноценную жизнь без ограничений в движении.

НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова в Кургане известен своими достижениями в лечении сложных патологий. Ранее здесь успешно лечили пациентку с редким синдромом Холт-Орама, проведя многолетнюю коррекцию деформаций конечностей и применив новейшие технологии, что позволило девушке восстановить полноценную жизнь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи из курганского Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова успешно провели несколько операций, которые помогли молодому человеку из новых регионов снова ходить. Осложнения возникли из-за гнойного поражения позвоночника после травмы. Об этом сообщил Центр Илизарова. «В отделении №3 Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова успешно справились с возникшими осложнениями», — сообщили в telegram-канале медицинского учреждения. Этот случай стал подтверждением высокой квалификации и опыта специалистов центра. Операции проводили врачи Максим Древаль и Егор Кочнев, которые специализируются на лечении костно-суставных инфекций. Благодаря их усилиям, пациент получил шанс на полноценную жизнь без ограничений в движении. НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова в Кургане известен своими достижениями в лечении сложных патологий. Ранее здесь успешно лечили пациентку с редким синдромом Холт-Орама, проведя многолетнюю коррекцию деформаций конечностей и применив новейшие технологии, что позволило девушке восстановить полноценную жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...