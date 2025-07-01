В пятом регионе РФ введены ограничения на полеты воздушных судов

В Ижевске введены ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)», — написали представили Росавиации. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Ранее ограничения была введены в Казани, в Саратовской области. Кроме того, полеты были ограничены в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска. В некоторых городах ограничения сняты.
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