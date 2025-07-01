В пятом регионе РФ введены ограничения на полеты воздушных судов

Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Ижевска
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Над Ижевском временно запрещены полеты воздушных судов
Над Ижевском временно запрещены полеты воздушных судов Фото:
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В Ижевске введены ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)», — написали представили Росавиации. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Ранее ограничения была введены в Казани, в Саратовской области. Кроме того, полеты были ограничены в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска. В некоторых городах ограничения сняты.

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В Ижевске введены ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)», — написали представили Росавиации. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Ранее ограничения была введены в Казани, в Саратовской области. Кроме того, полеты были ограничены в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска. В некоторых городах ограничения сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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