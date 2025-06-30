ЧЭМК перейдет на четырехдневную рабочую неделю осенью

Руководство Челябинского электрометаллургического комбината приняло решение о переводе административного персонала своих подразделений на четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября. Это часть плана по преодолению кризиса и сохранения коллектива предприятия, пояснили URA.RU в пресс-службе компании.
«В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа. В рамках нее с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений переводится на неполную рабочую неделю с 1 сентября и до конца года. Если рыночная ситуация улучшится, антикризисные меры пересмотрят», — пояснили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что сокращений сотрудников не планируется, равно как и остановки производства.
В феврале 2024 года по инициативе генпрокуратуры начался процесс национализации предприятий Группы ЧЭМК. Как указало надзорное ведомство, в начале 1990-х активы были приватизированы с нарушениями. Также весной на ЧЭМК в рамках поручения президента начали плановую остановку электродного производства, вносившего существенный вклад в загрязнение воздуха в Челябинске.
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