30 июня 2025

ЧЭМК перейдет на четырехдневную рабочую неделю осенью

© Служба новостей «URA.RU»
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«Четырехдневка» на ЧЭМК вводится для сохранения коллектива
«Четырехдневка» на ЧЭМК вводится для сохранения коллектива Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Руководство Челябинского электрометаллургического комбината приняло решение о переводе административного персонала своих подразделений на четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября. Это часть плана по преодолению кризиса и сохранения коллектива предприятия, пояснили URA.RU в пресс-службе компании.

«В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа. В рамках нее с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений переводится на неполную рабочую неделю с 1 сентября и до конца года. Если рыночная ситуация улучшится, антикризисные меры пересмотрят», — пояснили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что сокращений сотрудников не планируется, равно как и остановки производства.

В феврале 2024 года по инициативе генпрокуратуры начался процесс национализации предприятий Группы ЧЭМК. Как указало надзорное ведомство, в начале 1990-х активы были приватизированы с нарушениями. Также весной на ЧЭМК в рамках поручения президента начали плановую остановку электродного производства, вносившего существенный вклад в загрязнение воздуха в Челябинске.

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Руководство Челябинского электрометаллургического комбината приняло решение о переводе административного персонала своих подразделений на четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября. Это часть плана по преодолению кризиса и сохранения коллектива предприятия, пояснили URA.RU в пресс-службе компании. «В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа. В рамках нее с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений переводится на неполную рабочую неделю с 1 сентября и до конца года. Если рыночная ситуация улучшится, антикризисные меры пересмотрят», — пояснили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что сокращений сотрудников не планируется, равно как и остановки производства. В феврале 2024 года по инициативе генпрокуратуры начался процесс национализации предприятий Группы ЧЭМК. Как указало надзорное ведомство, в начале 1990-х активы были приватизированы с нарушениями. Также весной на ЧЭМК в рамках поручения президента начали плановую остановку электродного производства, вносившего существенный вклад в загрязнение воздуха в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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