Пилотажная группа «Барсы» из Сургута намерена обжаловать приговор суда

Адвокат пилотажной группы «Барсы», получивших условные сроки за организацию опасного прогулочного полета, намерен подать апелляционную жалобу и оспорить приговор. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Мы с данным приговором не согласны. Считаем его незаконным и в установленные законом сроки будем подавать апелляционную жалобу в суд Ханты-Мансийского округа», — рассказал журналисту агентства адвокат Константин Бикташев.
Он также отметил, что приговор стал для них неожиданностью. Они были уверены в оправдательном приговоре после того объема доказательств, который был представлен в суде. В частности, Бикташев рассказал о результатах экспертизы, которая установила, что полет проходил в штатном режиме, а все действия пилотов соответствовали требованиям безопасности.
«Мы дальше будем доказывать свою невиновность путем направления жалоб в апелляционную и кассационную инстанцию. И, если потребуется, в Верховный суд», — сказал адвокат.
Муж Анастасии Барсовой и сын богатейшего депутата думы Сургута Евгения Барсова Иван также считает, что адвокат полностью доказал невиновность подсудимых. «Все факты, которые мы предоставили, указывают на нашу победу. Сургут может потерять пилотажную группу „Барсы“, если продолжится давление. Мы стоим перед защитой всей авиации и всей России. Это показательный момент, что могут сделать с патриотами страны, которые 9 мая выступают над шестью городами Югры, над Россией», — рассказал Иван Барсов.
Сургутский городской суд приговорил к двум годам условно участниц пилотажной группы «Барсы» Анастасию Барсову и Снежану Игнатенко. Их признали виновными в организации опасного прогулочного полета.
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