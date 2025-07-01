Мэра города на Камчатке оштрафовали за глухоту к обращениям граждан

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Глава города не слышит обращений граждан (фото архивное)
Глава города не слышит обращений граждан (фото архивное) Фото:

Глава города Вилючинска (Камчатский край) судом проговорен к штрафу за равнодушие к обращениям жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Весной текущего года в мэрию поступили обращения местных жителей по вопросам нарушения жилищных прав. Главой Вилючинска меры по рассмотрению заявлений не приняты, ответы в установленные сроки не направлены», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Мировой судья привлек главу города к административной ответственности. За нарушение порядка рассмотрения обращений мэра оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По закону госорган или чиновник обязаны отправить ответ на обращения граждан в течение 30 дней. Срок считается со дня регистрации обращения или заявления.

Вилючинск является закрытым городом в связи с тем, что в нем базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота. Население составляет около 22 тысяч человек. По данным сайта мэрии, главой города является 45-летний Игорь Головчак.

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Глава города Вилючинска (Камчатский край) судом проговорен к штрафу за равнодушие к обращениям жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Весной текущего года в мэрию поступили обращения местных жителей по вопросам нарушения жилищных прав. Главой Вилючинска меры по рассмотрению заявлений не приняты, ответы в установленные сроки не направлены», — сообщили в telegram-канале ведомства. Мировой судья привлек главу города к административной ответственности. За нарушение порядка рассмотрения обращений мэра оштрафовали на 10 тысяч рублей. По закону госорган или чиновник обязаны отправить ответ на обращения граждан в течение 30 дней. Срок считается со дня регистрации обращения или заявления. Вилючинск является закрытым городом в связи с тем, что в нем базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота. Население составляет около 22 тысяч человек. По данным сайта мэрии, главой города является 45-летний Игорь Головчак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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