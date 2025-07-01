Перед Крымским мостом образовалась очередь почти из тысячи машин

На Крымском мосту со стороны Тамани к 10:00 (мск) организовалась автомобильная пробка из 925 машин. Водители вынуждены ждать по три часа, чтобы выехать. Об этом сообщает оперативный штаб Крымского моста.
«В очереди со стороны Тамани находится 925 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — информирует ведомство в своем telegram-канале. О причинах пробки не сообщается. Также в очереди со стороны Керчи находится 40 транспортных средств.
Об автомобильной очереди начали сообщать еще с прошлого дня. К девяти часам вечера сообщалось о 385 автомобилях со стороны Тамани. Затем автомобилей становилось все больше.
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