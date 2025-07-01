У иностранных компаний вырос интерес к регистрации в России

За первые шесть месяцев 2025 года количество заявок на регистрацию бизнеса в России со стороны иностранных компаний достигло около трех тысяч. Для сравнения, за весь 2024 год иностранных заявок было подано порядка 1650.
«Число заявок на регистрацию бизнеса в России со стороны зарубежных компаний увеличилось почти вдвое», — такие данные приводит исследование Kokoc Group, с которым ознакомился «Коммерсант». Среди стран, представители которых наиболее активно регистрируют бизнес в России, лидируют Индия (более одной тысячи заявок), Китай (более 800) и Турция (свыше 150). Также отмечается рост активности компаний из стран Африки и Персидского залива. Эксперты Kokoc Group связывают этот тренд с низким уровнем конкуренции на российском рынке и большим потребительским потенциалом.
Среди ключевых факторов, способствующих росту числа регистраций зарубежных компаний, аналитики выделяют высокий спрос на локальные IT-решения, дефицит западного программного обеспечения, а также активную цифровизацию государственных услуг и бизнеса. В консалтинговой компании «ТеДо» подтверждают, что наибольший рост числа запросов на регистрацию бизнеса в России фиксируется со стороны китайских клиентов. На сегодняшний день в стране зарегистрировано около девяти тысяч компаний с китайским капиталом, преимущественно в сферах IT, технологий и инжиниринга.
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