Власти Азербайджана раскрыли итоги экспертизы тел погибших фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге

В Азербайджане в ходе судмедэкспертизы тел мужчин, фигурировавших в резонансном уголовном деле об убийствах в Екатеринбурге, якобы нашли множественные травмы. Об этом заявил глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава республики Адалят Гасанов.
«Ни один из братьев не был убит острым предметом или из огнестрельного оружия — были нанесены удары тупым предметом. Согласно заключению экспертизы, при внешнем и внутреннем осмотре тел обнаружены множественные травмы», — передает РИА Новости слова Гасанова.
Ранее власти Азербайджана сообщили о намерении провести повторную судебно-медицинскую экспертизу тел Зияддина и Гусейна Сафаровых. Они подозреваются в уголовном деле об убийствах в Екатеринбурге.
О задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы стало известно 27 июня. По слухам, тогда силовики могли поймать свыше 50 человек, среди которых искали лиц, причастных к убийству и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Обвинение было предъявлено Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Суд арестовал их на 22 дня. История с задержанием азербайджанцев вызвала большой резонанс: МИД Азербайджана негативно высказался об этом и попросил провести более тщательное расследование. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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