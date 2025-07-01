В Кремле оценили решение Трампа по Сирии

Песков: снятие санкций США с Сирии — внутреннее дело Америки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У России есть свои интересы в Сирии
У России есть свои интересы в Сирии Фото:

Действия американской администрации, связанные со снятием санкций с Сирии, — это внутреннее дело США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается решения администрации президента США Дональда Трампа — это суверенное дело Америки», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он напомнил, что у России есть свои интересы в Сирии. Пресс-секретарь также отметил, что Россия открыта к международному диалогу по сирийскому вопросу. «Безусловно, такие приглашения будут (на саммит ЛАГ). У нас есть свои интересы в Сирии», — заявил пресс-секретарь.

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Действия американской администрации, связанные со снятием санкций с Сирии, — это внутреннее дело США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается решения администрации президента США Дональда Трампа — это суверенное дело Америки», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он напомнил, что у России есть свои интересы в Сирии. Пресс-секретарь также отметил, что Россия открыта к международному диалогу по сирийскому вопросу. «Безусловно, такие приглашения будут (на саммит ЛАГ). У нас есть свои интересы в Сирии», — заявил пресс-секретарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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