В Кремле оценили решение Трампа по Сирии

Действия американской администрации, связанные со снятием санкций с Сирии, — это внутреннее дело США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается решения администрации президента США Дональда Трампа — это суверенное дело Америки», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он напомнил, что у России есть свои интересы в Сирии. Пресс-секретарь также отметил, что Россия открыта к международному диалогу по сирийскому вопросу. «Безусловно, такие приглашения будут (на саммит ЛАГ). У нас есть свои интересы в Сирии», — заявил пресс-секретарь.
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