Песков раскрыл, будет ли Кремль пользоваться новым мессенджером

Песков: Кремль протестирует новый мессенджер сразу по его запуску
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков сказал, что Кремль протестирует новый отечественный мессенджер лично
Дмитрий Песков сказал, что Кремль протестирует новый отечественный мессенджер лично Фото:

В Кремле пообещали пользоваться новым отечественным мессенджером сразу же, как он будет официально запущен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Как только мессенджер будет в полном формате, мы обязательно воспользуемся его сервисами, которые будут предлагаться», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что новый мессенджер должен соответствовать российскому законодательству и в целом поддержал создание нового сервиса с точки зрения конкуренции. 

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о создании отечественного мессенджера в стране. Предполагается, что он будет сочетать в себе возможности многофункционального цифрового сервиса. Новый мессенджер носит название Max. URA.RU писало все, что известно о нем в отдельном материале

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В Кремле пообещали пользоваться новым отечественным мессенджером сразу же, как он будет официально запущен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  «Как только мессенджер будет в полном формате, мы обязательно воспользуемся его сервисами, которые будут предлагаться», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что новый мессенджер должен соответствовать российскому законодательству и в целом поддержал создание нового сервиса с точки зрения конкуренции.  Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о создании отечественного мессенджера в стране. Предполагается, что он будет сочетать в себе возможности многофункционального цифрового сервиса. Новый мессенджер носит название Max. URA.RU писало все, что известно о нем в отдельном материале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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