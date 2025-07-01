Песков раскрыл, будет ли Кремль пользоваться новым мессенджером

В Кремле пообещали пользоваться новым отечественным мессенджером сразу же, как он будет официально запущен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как только мессенджер будет в полном формате, мы обязательно воспользуемся его сервисами, которые будут предлагаться», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что новый мессенджер должен соответствовать российскому законодательству и в целом поддержал создание нового сервиса с точки зрения конкуренции.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о создании отечественного мессенджера в стране. Предполагается, что он будет сочетать в себе возможности многофункционального цифрового сервиса. Новый мессенджер носит название Max. URA.RU писало все, что известно о нем в отдельном материале.
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