Аэропорт Пулково в России запретил курить бесплатно

В Пулково единственную комнату для курильщиков сделали платной
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пулково пояснили, что решение сделать вход в комнату для курения платным было принято из-за расходов на уборку
В Пулково пояснили, что решение сделать вход в комнату для курения платным было принято из-за расходов на уборку Фото:

В аэропорту Пулково с 1 июля за посещение единственной курительной комнаты теперь взимается плата — 500 рублей за разовое пребывание. Об этом сообщил telegram-канал Piter map со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Санкт-Петербурга.

В администрации аэропорта пояснили, что решение сделать доступ платным связано с необходимостью расходов на уборку и сопровождение зоны для курения. «Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным», — сообщили в пресс-службе Пулково.

Новая курительная комната открылась накануне, одновременно в ней могут находиться не более шести человек. В терминале также работает еще одна коммерческая зона для курения — в заведении Alma Valkey, где можно находиться бесплатно при покупке от 1500 рублей. Пулково стал первым аэропортом России, полностью отменившим бесплатный доступ в курительные комнаты.

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В аэропорту Пулково с 1 июля за посещение единственной курительной комнаты теперь взимается плата — 500 рублей за разовое пребывание. Об этом сообщил telegram-канал Piter map со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Санкт-Петербурга. В администрации аэропорта пояснили, что решение сделать доступ платным связано с необходимостью расходов на уборку и сопровождение зоны для курения. «Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным», — сообщили в пресс-службе Пулково. Новая курительная комната открылась накануне, одновременно в ней могут находиться не более шести человек. В терминале также работает еще одна коммерческая зона для курения — в заведении Alma Valkey, где можно находиться бесплатно при покупке от 1500 рублей. Пулково стал первым аэропортом России, полностью отменившим бесплатный доступ в курительные комнаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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