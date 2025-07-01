Пятеро в одно кресло: на 30 мест в челябинском ЗСО претендуют больше 150 человек

Число кандидатов по одномандатным округам на выборах заксобрание Челябинской области превысило пять кандидатов на один мандат. Об этом сообщают данные облизбиркома.
«Число кандидатов, выдвинувшихся по одномандатным округам, составляет 154 человека», — сообщили в избиркоме. При этом кресла распределяются в 30 одномандатных округах.
Выдвижение кандидатов продолжается. Оно завершится в конце дня 1 июля. При этом общее число кандидатов по одномандатным округам и партийным спискам будет известно позже. Две партии — «Справедливая Россия» и «Яблоко» — подали списки кандидатов, но они пока не заверены избиркомом. Списки еще пяти партий уже заверены.
По партийным спискам в заксобрание также будет избрано 30 кандидатов. По состоянию на утро 1 марта число кандидатов в заверенных списках составляет 1б1 человек, так что выборы будут весьма конкурентными. Часть кандидатов выдвинуты своими партиями и по округам, и по партийным спискам.
Всего в единый день голосования 14 сентября завершится 40 избирательных кампаний, по результатам которых будет замещено 783 депутатских мандата. Из них: 60 — депутаты законодательного собрания Челябинской области и остальные 723 — муниципальные депутаты. Своих представителей выберут жители 23 муниципалитетов, это вновь образованные муниципальные округа, еще 14 кампаний пройдут в городских округах. В двух муниципалитетах пройдут довыборы. Выдвижение кандидатов в большинстве муниципалитетов только началось, потому что избирательные кампании в их собрания были объявлены позже, чем в областной парламент.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!