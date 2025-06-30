На пермском фестивале «Крылья Пармы» даст концерт известная певица Пелагея

Под Пермью 12 июля проведут традиционное авиашоу «Крылья Пармы». Гостей фестиваля примет аэродром «Фролово». Хедлайнер мероприятия — известная певица Пелагея.
«Впервые на „Крыльях Пармы“ гости увидят настоящий драйвовый русский народный рок. Завораживающие древние песни в стильных аранжировках. Уникальный вокал Пелагеи превратил русскую народную музыку в явление, которое вдохновляет и трогает до глубины души. Простор поля, свобода неба, красота песни», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия.
Ранее также стало известно, что авиашоу в 2025 году включит пилотажные выступления, концертную программу и мастер-классы. В 2024 году главным событием фестиваля «Крылья Пармы» стали показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи».
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