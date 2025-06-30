30 июня 2025

На пермском фестивале «Крылья Пармы» даст концерт известная певица Пелагея

Хедлайнером фестиваля «Крылья Пармы» в Перми станет певица Пелагея
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица исполнит завораживающие древние песни в стильных аранжировках
Певица исполнит завораживающие древние песни в стильных аранжировках Фото:

Под Пермью 12 июля проведут традиционное авиашоу «Крылья Пармы». Гостей фестиваля примет аэродром «Фролово». Хедлайнер мероприятия — известная певица Пелагея. 

«Впервые на „Крыльях Пармы“ гости увидят настоящий драйвовый русский народный рок. Завораживающие древние песни в стильных аранжировках. Уникальный вокал Пелагеи превратил русскую народную музыку в явление, которое вдохновляет и трогает до глубины души. Простор поля, свобода неба, красота песни», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. 

Ранее также стало известно, что авиашоу в 2025 году включит пилотажные выступления, концертную программу и мастер-классы. В 2024 году главным событием фестиваля «Крылья Пармы» стали показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи».

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Под Пермью 12 июля проведут традиционное авиашоу «Крылья Пармы». Гостей фестиваля примет аэродром «Фролово». Хедлайнер мероприятия — известная певица Пелагея.  «Впервые на „Крыльях Пармы“ гости увидят настоящий драйвовый русский народный рок. Завораживающие древние песни в стильных аранжировках. Уникальный вокал Пелагеи превратил русскую народную музыку в явление, которое вдохновляет и трогает до глубины души. Простор поля, свобода неба, красота песни», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия.  Ранее также стало известно, что авиашоу в 2025 году включит пилотажные выступления, концертную программу и мастер-классы. В 2024 году главным событием фестиваля «Крылья Пармы» стали показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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