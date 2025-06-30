Власти ХМАО определились с кандидатурой омбудсмена по КМНС

Власти ХМАО определились с кандидатурой уполномоченного по правам коренных и малочисленных народов Севера. Думская ассамблея поддержала кандидатуру общественницы Людмилы Алферовой, «Торум Маа» в Ханты-Мансийске и сооснователя организации «Спасение Югры».
«Думская ассамблея обсудила две кандидатуры, представленные губернатором Русланом Кухаруком. Было решено поддержать Алферову, как одну из самых известных и влиятельных представителей КМНС», — передает корреспондент URA.RU.
Cоперник Алферовой, Иван Тарханов, эксперт окружной Общественной палаты и сын югорского писателя Андрея Тарханова, выступил техническим кандидатом. В четверг, 3 июля, за назначение Алферовой проголосует окружная дума.
В ХМАО впервые вводится должность уполномоченного по КМНС. Новацию предложил губернатор Югры Руслан Кухарук.
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