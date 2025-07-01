МИД РФ ответило на обвинения Азербайджана в превышении полномочий силовиков в Екатеринбурге

МИД России: действия полиции в Екатеринбурге были в рамках законодательства
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Представители дипведомства назвали действия Баку вмешательством во внутренние дела РФ
Представители дипведомства назвали действия Баку вмешательством во внутренние дела РФ Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Действия силовиков при задержании азербайджанцев, подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, были в рамках закона. С таким заявлением выступили в МИД РФ в ответ Азербайджану на обвинения российских силовиков в «умышленном убийстве» фигурантов дела.

«По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана», — пояснили в министерстве.

Там же добавили, что обвинения Баку в превышении полномочий российских силовиков расцениваются как вмешательство во внутренние дела России. «Подробную информацию на этот счет представил СКР», — заключили в МИД.

О задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы стало известно 27 июня. По слухам, тогда силовики могли поймать свыше 50 человек, среди которых искали лиц, причастных к убийству и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже стало известно о смерти двух фигурантов — Зияддина и Гусейна Сафаровых. Обвинение было предъявлено Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Суд арестовал их на 22 дня. История с задержанием азербайджанцев вызвала большой резонанс: МИД Азербайджана негативно высказался об этом и попросил провести более тщательное расследование, после чего в Баку задержали семерых российских журналистов. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

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Действия силовиков при задержании азербайджанцев, подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, были в рамках закона. С таким заявлением выступили в МИД РФ в ответ Азербайджану на обвинения российских силовиков в «умышленном убийстве» фигурантов дела. «По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана», — пояснили в министерстве. Там же добавили, что обвинения Баку в превышении полномочий российских силовиков расцениваются как вмешательство во внутренние дела России. «Подробную информацию на этот счет представил СКР», — заключили в МИД. О задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы стало известно 27 июня. По слухам, тогда силовики могли поймать свыше 50 человек, среди которых искали лиц, причастных к убийству и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже стало известно о смерти двух фигурантов — Зияддина и Гусейна Сафаровых. Обвинение было предъявлено Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Суд арестовал их на 22 дня. История с задержанием азербайджанцев вызвала большой резонанс: МИД Азербайджана негативно высказался об этом и попросил провести более тщательное расследование, после чего в Баку задержали семерых российских журналистов. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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