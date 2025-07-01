Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году

Мишустин: к 2030 году МРОТ составит 35 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января 2025 года МРОТ в России уже увеличился на 16,5%
С 1 января 2025 года МРОТ в России уже увеличился на 16,5% Фото:

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен достичь 35 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президентом поставлена задача к 2030 году МРОТ увеличить до 35 тысяч рублей», — сказал Мишустин во время стратегической сессии, посвященной снижению уровня бедности и росту доходов граждан. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале Правительства.

С 1 января 2025 года МРОТ в России уже увеличился на 16,5% и теперь составляет 22 400 рублей. Правительство отмечает, что темпы повышения минимальной заработной платы опережают инфляцию.

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К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен достичь 35 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Президентом поставлена задача к 2030 году МРОТ увеличить до 35 тысяч рублей», — сказал Мишустин во время стратегической сессии, посвященной снижению уровня бедности и росту доходов граждан. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале Правительства. С 1 января 2025 года МРОТ в России уже увеличился на 16,5% и теперь составляет 22 400 рублей. Правительство отмечает, что темпы повышения минимальной заработной платы опережают инфляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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