В Ноябрьске автомобиль сбил подростка на велосипеде

Пострадавшего подростка увезли в больницу (архивное фото)
В Ноябрьске несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля „Ниссан Кашкай“ наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка на месте ДТП осмотрели врачи и доставили в ЦГБ», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Ноябрьска.
Происшествие произошло в 16:40 в районе дома №34 по улице Высоцкого. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
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