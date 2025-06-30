30 июня 2025

В Ноябрьске автомобиль сбил подростка на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшего подростка увезли в больницу (архивное фото)
Пострадавшего подростка увезли в больницу (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля „Ниссан Кашкай“ наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка на месте ДТП осмотрели врачи и доставили в ЦГБ», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Ноябрьска. 

Происшествие произошло в 16:40 в районе дома №34 по улице Высоцкого. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля „Ниссан Кашкай“ наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка на месте ДТП осмотрели врачи и доставили в ЦГБ», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Ноябрьска.  Происшествие произошло в 16:40 в районе дома №34 по улице Высоцкого. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...