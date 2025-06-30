Кухарук собрал на фестивале 500 самых успешных выпускников ХМАО

В Ханты-Мансийске 1 июля состоялся региональный фестиваль «Это юность моя», на котором чествовали 500 лучших выпускников Югры. В рамках торжественного мероприятия школьники, показавшие самые высокие результаты по итогам ЕГЭ, получили от губернатора ХМАО Руслана Кухарука сертификаты на 100 и 200 тысяч рублей.
«500 лучших выпускников собрал региональный фестиваль „Это юность моя“ в самом сердце Югры! Это триумф интеллекта, упорства, веры в себя и свои силы — праздник, который знаменует начало нового этапа в жизни. Поздравил ребят с окончанием школы, вручил сертификаты на 100 и 200 тысяч рублей выпускникам, набравшим максимальный балл по результатам ЕГЭ», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
По его словам, эти сертификаты — не просто премия, а инвестиция в будущее. Также награду получили и активисты «Движения первых» — благодарность губернатора. Глава региона считает, что перед всеми бывшими одиннадцатиклассниками сейчас стоят важные задачи — получение высшего образования и качественная работа по профессии, ведь потенциал, знания и целеустремленность, которые «станут надежной опорой для процветания Югры», у них уже есть.
«Дорогие выпускники, вы — гордость нашего региона и будущее всей страны! Идите только вперед, не бойтесь ставить амбициозные цели. Знайте, Югра поддержит во всех начинаниях», — подытожил Кухарук.
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