Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина представят жителям Перми 4 июля. По сообщению пресс-службы Свердловской железной дороги, трофей привезет нападающий ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов, уроженец Перми и воспитанник местной хоккейной школы.
«Встреча с Никитой Кирьяновым и Кубком Гагарина пройдет в пятницу, 4 июля, в 13:00 в ДК по улице Локомотивной, 1», — указано в соцсетях железнодорожников. Ожидается, что мероприятие продлится около двух часов, в ходе которых гости смогут не только сфотографироваться с трофеем, но и получить автографы хоккеиста.
Организаторы отметили, что Кирьянов проведет специальную сессию вопросов и ответов для болельщиков, а также поделится своими воспоминаниями о первых шагах в хоккее, сделанных именно в Перми. При этом встречу проведут в закрытом формате.
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