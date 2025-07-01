01 июля 2025

В Пермь доставят главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Фото

Нападающий Кирьянов привезет Кубок Гагарина в Пермь 4 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Награда достается ежегодно победителям сезона
Награда достается ежегодно победителям сезона Фото:

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина представят жителям Перми 4 июля. По сообщению пресс-службы Свердловской железной дороги, трофей привезет нападающий ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов, уроженец Перми и воспитанник местной хоккейной школы.

«Встреча с Никитой Кирьяновым и Кубком Гагарина пройдет в пятницу, 4 июля, в 13:00 в ДК по улице Локомотивной, 1», — указано в соцсетях железнодорожников. Ожидается, что мероприятие продлится около двух часов, в ходе которых гости смогут не только сфотографироваться с трофеем, но и получить автографы хоккеиста. 

Организаторы отметили, что Кирьянов проведет специальную сессию вопросов и ответов для болельщиков, а также поделится своими воспоминаниями о первых шагах в хоккее, сделанных именно в Перми. При этом встречу проведут в закрытом формате.

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Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина представят жителям Перми 4 июля. По сообщению пресс-службы Свердловской железной дороги, трофей привезет нападающий ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов, уроженец Перми и воспитанник местной хоккейной школы. «Встреча с Никитой Кирьяновым и Кубком Гагарина пройдет в пятницу, 4 июля, в 13:00 в ДК по улице Локомотивной, 1», — указано в соцсетях железнодорожников. Ожидается, что мероприятие продлится около двух часов, в ходе которых гости смогут не только сфотографироваться с трофеем, но и получить автографы хоккеиста.  Организаторы отметили, что Кирьянов проведет специальную сессию вопросов и ответов для болельщиков, а также поделится своими воспоминаниями о первых шагах в хоккее, сделанных именно в Перми. При этом встречу проведут в закрытом формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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