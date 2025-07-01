01 июля 2025

В «Росатоме» сообщили о переговорах по продаже доли в АЭС в Турции

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«Росатом» планирует продать долю в АЭС «Аккую»
«Росатом» планирует продать долю в АЭС «Аккую» Фото:

Госкорпорация «Росатом» продолжает переговоры о продаже 49-процентной доли в проекте строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции с иностранными компаниями, включая турецких партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями», — подчеркнули представители «Росатома». Информацию передает РИА Новости. Кроме того, они отметили, что выбор партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной в соответствии с условиями соглашения. В пресс-службе уточнили, что возможность продажи доли в проекте заложена в межправительственном соглашении, подписанном между Россией и Турцией в 2010 году.

Ранее председатель совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко заявил, что реализация проекта продолжается несмотря на внешние сложности. По словам вице-премьера России Александра Новака, строительно-монтажные работы на первом энергоблоке станции завершились в марте 2025 года. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию ожидается в течение ближайшего года.

Проект АЭС «Аккую» реализуется на юге Турции и является первым подобным объектом на территории страны. Станция строится по российскому проекту, предполагающему участие иностранных инвесторов и долгосрочное сотрудничество с турецкими компаниями.

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Госкорпорация «Росатом» продолжает переговоры о продаже 49-процентной доли в проекте строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции с иностранными компаниями, включая турецких партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями», — подчеркнули представители «Росатома». Информацию передает РИА Новости. Кроме того, они отметили, что выбор партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной в соответствии с условиями соглашения. В пресс-службе уточнили, что возможность продажи доли в проекте заложена в межправительственном соглашении, подписанном между Россией и Турцией в 2010 году. Ранее председатель совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко заявил, что реализация проекта продолжается несмотря на внешние сложности. По словам вице-премьера России Александра Новака, строительно-монтажные работы на первом энергоблоке станции завершились в марте 2025 года. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию ожидается в течение ближайшего года. Проект АЭС «Аккую» реализуется на юге Турции и является первым подобным объектом на территории страны. Станция строится по российскому проекту, предполагающему участие иностранных инвесторов и долгосрочное сотрудничество с турецкими компаниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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