01 июля 2025

Аналитики предупредили о резком снижении ключевой ставки

«Ведомости»: существует шанс снижения ключевой ставки до 18%
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦБ может пойти на резкое снижение ключевой ставки на 1–3 процентных пункта
ЦБ может пойти на резкое снижение ключевой ставки на 1–3 процентных пункта Фото:

Центральный Банк России может пойти на резкое снижение ключевой ставки на 1–3 процентных пункта по итогам заседания 25 июля 2025 года на фоне ускоряющегося замедления инфляции и признаков охлаждения экономики. Об этом сообщают финансовые аналитики.

«Снижение ставки возможно, если данные по инфляции и экономической активности сохранят текущие тенденции», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Ее слова передают «Ведомости».

Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев также ожидает снижения ставки до 18%. Экономист Виктор Тунев допускает, что при дальнейшем укреплении рубля ставка может быть уменьшена даже на 3 процентных пункта.

Эксперты отмечают, что решение регулятора будет зависеть от макроэкономических показателей на момент заседания. Беленькая и аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев считают, что ставка может быть снижена на 1–2 процентных пункта — до уровня 18–19%. 

Вместе с тем эксперты предупреждают о наличии проинфляционных рисков, которые могут потребовать от Центробанка большей осторожности. К таким факторам специалисты относят геополитическую нестабильность, колебания курса рубля и сохраняющийся дефицит рабочей силы на рынке труда. Аналитики подчеркивают, что эти обстоятельства способны ограничить масштаб снижения ставки и увеличить вероятность более консервативного решения регулятора.

Аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева ранее заявила, что процесс снижения процентных ставок по депозитам вслед за изменением ключевой ставки уже стартовал. По ее словам, у граждан, располагающих свободными средствами, сейчас остается последний шанс разместить их на выгодных условиях. Эксперт напомнила, что Центральный Банк России ранее обозначил свою позицию: в случае дальнейшего замедления инфляции регулятор намерен постепенно понижать ключевую ставку, которая к концу текущего года может достичь уровня 17-18%. Вслед за этим банки также продолжат уменьшать доходность по вкладам.

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Центральный Банк России может пойти на резкое снижение ключевой ставки на 1–3 процентных пункта по итогам заседания 25 июля 2025 года на фоне ускоряющегося замедления инфляции и признаков охлаждения экономики. Об этом сообщают финансовые аналитики. «Снижение ставки возможно, если данные по инфляции и экономической активности сохранят текущие тенденции», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Ее слова передают «Ведомости». Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев также ожидает снижения ставки до 18%. Экономист Виктор Тунев допускает, что при дальнейшем укреплении рубля ставка может быть уменьшена даже на 3 процентных пункта. Эксперты отмечают, что решение регулятора будет зависеть от макроэкономических показателей на момент заседания. Беленькая и аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев считают, что ставка может быть снижена на 1–2 процентных пункта — до уровня 18–19%.  Вместе с тем эксперты предупреждают о наличии проинфляционных рисков, которые могут потребовать от Центробанка большей осторожности. К таким факторам специалисты относят геополитическую нестабильность, колебания курса рубля и сохраняющийся дефицит рабочей силы на рынке труда. Аналитики подчеркивают, что эти обстоятельства способны ограничить масштаб снижения ставки и увеличить вероятность более консервативного решения регулятора. Аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева ранее заявила, что процесс снижения процентных ставок по депозитам вслед за изменением ключевой ставки уже стартовал. По ее словам, у граждан, располагающих свободными средствами, сейчас остается последний шанс разместить их на выгодных условиях. Эксперт напомнила, что Центральный Банк России ранее обозначил свою позицию: в случае дальнейшего замедления инфляции регулятор намерен постепенно понижать ключевую ставку, которая к концу текущего года может достичь уровня 17-18%. Вслед за этим банки также продолжат уменьшать доходность по вкладам.
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