В России создадут специальную машину для такси, как было в СССР

Специальную машину для такси, как было в СССР, намерены создать в России. Транспортные компании обратились в Минпромторг и к российским автопроизводителям с просьбой разработать специальные версии автомобилей для работы в такси. Перечень таких моделей будет принят до конца года, сообщает Минпромторг.
«С марта 2026 года вступают в силу положения закона о локализации новых автомобилей для легковых перевозок. Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) провел опросы участников рынка, чтобы определить условия безболезненного перехода с иномарок на отечественные машины. Оказалось, что без технической адаптации имеющиеся сегодня модели автомобилей не могут полноценно работать в крупных городах, а их экономика малорентабельна», — пишут «Известия».
В письме в Минпромторг перевозчики предложили усилить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить автомобили гидромеханической автоматической коробкой передач, которая пока отсутствует на российских моделях. В частности, отмечается низкая надежность отдельных узлов: при пробеге до 100 тысяч километров возникают проблемы с клапанами двигателей, маслонасосами, а также ускоренный износ подшипников и распределительных валов. В Минпромторге уточнили, что ведется диалог с автопроизводителями и профессиональным сообществом для учета требований рынка при дальнейшей модернизации техники.
Первым автомобилем, который в Советском Союзе начали выпускать чисто для такси, стал «ГАЗ-М1». В задней части рамы там, где должно было находиться запасное колесо, закрепили корзину для багажа, «запаску» переместили за дверью водителя, а наверху было вмонтировано опознавательное табло.
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