МО РФ: за ночь над тремя регионами России сбили 5 дронов ВСУ

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Средства ПВО за ночь сбили пять украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили пять украинских БПЛА над Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 2 июля российские системы безопасности сбили над Россией пять беспилотников армии Украины. Среди регионов, которые пытался атаковать противник, числятся Крым, Ростовская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Так, над Курской и Ростовской областями сбили по два дрона, а в небе над Крымским полуостровом — один БПЛА. 

Сегодня ночью врио губернатора курского приграничья Александр Хинштейн сообщил, что противник ударил беспилотниками по городу Льгову. В результате этого в одном из жилых домов вспыхнул пожар, жертв среди жителей удалось избежать.

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В ночь на 2 июля российские системы безопасности сбили над Россией пять беспилотников армии Украины. Среди регионов, которые пытался атаковать противник, числятся Крым, Ростовская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Так, над Курской и Ростовской областями сбили по два дрона, а в небе над Крымским полуостровом — один БПЛА.  Сегодня ночью врио губернатора курского приграничья Александр Хинштейн сообщил, что противник ударил беспилотниками по городу Льгову. В результате этого в одном из жилых домов вспыхнул пожар, жертв среди жителей удалось избежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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