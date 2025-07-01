Пермяку провели сложнейшую операцию на сердце

Врачи Клинического кардиологического диспансера в Перми провели редкую хирургическую операцию 60-летнему мужчине, страдающему от тяжелого заболевания сердечно-сосудистой системы. Благодаря действиям специалистов пациенту удалось сохранить жизнь. Спустя две недели после вмешательства он был выписан из стационара.
«Ситуация осложнялась необходимостью проведения экстренного хирургического вмешательства для спасения жизни пациента. После тщательного анализа состояния больного кардиохирурги рассматривали возможность применения одной из двух методик — Бенталла или Дэвида, и были подготовлены к осуществлению любой из них», — сообщает правительство региона в соцсети «ВКонтакте».
В ходе операции заведующий отделением кардиохирургии принял решение выполнить процедуру по методике Дэвида, которая считается одной из наиболее сложных в аортальной хирургии. Преимущества метода в том, что не надо пить лекарства, разжижающие кровь, а у женщин сохраняется детородная функция.
Сейчас мужчина успешно завершил курс кардиореабилитации. В настоящее время он продолжает находиться под амбулаторным наблюдением врачей.
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