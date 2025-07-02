Арестованный свердловский ветеран бандитских войн попал в больницу

Бывший криминальный авторитет Овчинников попал в больницу, суды срываются

Андрей Овчинников в суде признался, что имеет проблемы со здоровьем Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Под Екатеринбургом убили экс-помощника Трофы

Бывший криминальный авторитет из Екатеринбурга Андрей Овчинников (Овчина), арестованный по делу об убийстве, попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Информацию URA.RU подтвердили несколько источников, близких к подсудимому.

«Из-за этого 30 июня сорвалось заседание в Железнодорожном суде. Там идет разбирательство по старому делу о похищении, в котором Овчину обвиняют», — сказал собеседник URA.RU. По словам второго, скорее всего, 2 июля не состоится процесс в Березовском горсуде по делу об убийстве экс-помощника бывшего вора в законе Трофы Алексея Суродеева. Силовики считают, что к его убийству причастен Овчина.

ЧП произошло 5 января. По версии следствия, у Суродеева произошел конфликт с Овчиной во время застолья. Последний якобы схватился за нож и ударил оппонента, а после скрылся с места преступления. В больницу пострадавший обратился лишь через несколько дней, и впоследствии умер. Овчинникова задержали 17 января в госпитале. Он уверяет, что уважал Суродеева и лечился у него. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.